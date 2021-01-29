Сотрудник NASA рассказал, когда Плутон станет пригодным для жизни человека

На фоне всех этих разговоров сотрудник NASA «Новые горизонты» Алан Стерн рассказал, что именно в этот период безжизненный Плутон может стать пригодным для существования человека. Всё дело в том, что прямо сейчас планета усеяна большим количеством ледников на всей поверхности. И когда Солнце увеличит количество выделяемого тепла, все они растают, сделав температуру и условия на планете благоприятными для человеческого вида.

При этом Стерн всё же уточнил, что Плутон может выступать лишь в качестве временного убежища. Даже в случае таяния ледников на планете, людям лучше озаботиться поиском более подходящих мест для обитания.