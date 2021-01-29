Наука и технологии
Сегодня 09:30
Сотрудник NASA рассказал, когда Плутон станет пригодным для жизни человека
А ведь это, как оказалось, очень даже реальный сценарий развития событий
В сети появился материал, в котором учёный из Великобритании Брайан Кокс назвал примерные сроки, в которые Солнце прекратит своё существование. Перед этим, как известно, ближайшая к нам звезда сильно увеличится в размерах и начнёт испускать гораздо больше тепла.
На фоне всех этих разговоров сотрудник NASA «Новые горизонты» Алан Стерн рассказал, что именно в этот период безжизненный Плутон может стать пригодным для существования человека. Всё дело в том, что прямо сейчас планета усеяна большим количеством ледников на всей поверхности. И когда Солнце увеличит количество выделяемого тепла, все они растают, сделав температуру и условия на планете благоприятными для человеческого вида.
При этом Стерн всё же уточнил, что Плутон может выступать лишь в качестве временного убежища. Даже в случае таяния ледников на планете, людям лучше озаботиться поиском более подходящих мест для обитания.