Сотрудника "Билайна" арестовали за незаконную продажу персональных данных

От действий этого сотрудника пострадали около 70 человек, большая часть которых проживает на территории Москве.



Согласно материалам дела, сотрудник «Вымпелкома», имя которого не раскрывается следствием, имея доступ к корпоративным компьютерным программам, в целях незаконного обогащения, продавал персональные данные абонентов неустановленным лицам.



Обвиняемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Учитывая предъявленные обвинения, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.