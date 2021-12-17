Сотрудника "Билайна" арестовали за незаконную продажу персональных данных

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Сотрудника "Билайна" арестовали за незаконную продажу персональных данныхБольшая часть пострадавших – москвичи
Следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника сотового оператора «Вымпелком», которая владеет торговой маркой «Билайн», из-за незаконной продажи персональных данных абонентов.
От действий этого сотрудника пострадали около 70 человек, большая часть которых проживает на территории Москве.
Согласно материалам дела, сотрудник «Вымпелкома», имя которого не раскрывается следствием, имея доступ к корпоративным компьютерным программам, в целях незаконного обогащения, продавал персональные данные абонентов неустановленным лицам.
Обвиняемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Учитывая предъявленные обвинения, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.
Источник: CNEWS