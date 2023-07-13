Сотрудникам целого российского министерства запретят переписываться по рабочим вопросам через iPhone уже с 17 июля

Данную информацию подтвердили как в самом ведомстве, так и его первый замглавы Василий Осьмаков. Запрет также распространится на сотрудников других подведомственных организаций.

О данном ограничении стало известно в начале июля. Тогда об этом сообщили источники газеты Ведомости. Но это было ожидаемо, так как ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о запрете использовать технику Apple в служебных целях для сотрудников администрации главы государства.

Точные причины такого решения пока не сообщаются, однако оно вызывает интерес и вопросы. Возможно, это связано с желанием обеспечить безопасность данных и защитить информацию от возможного вмешательства.

Стоит отметить, что сотрудники Минпромторга и других организаций не лишены альтернатив. Существуют множество других мобильных устройств и операционных систем, которые они могут использовать для рабочей переписки.