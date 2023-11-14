Сотрудникам Google предлагают миллионы долларов за переход к создателям ChatGPT

По информации The Information, компания уже привлекла десятки экс-сотрудников Google для работы над своими проектами в области искусственного интеллекта.

OpenAI исследует возможность продажи акций сотрудникам, что может оценить её в $86 млрд. Успешное привлечение ведущих исследователей ИИ из Google может принести им компенсационные пакеты от $5 до $10 млн после последней продажи акций.

В апреле компания уже проводила их продажу, оценив свою стоимость между $27 и $29 млрд.

Отметим, что вакансия исследователя в команде OpenAI предлагает годовую зарплату от $245 000 до $450 000, включая «щедрые акции» и другие льготы.