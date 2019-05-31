Сотрудникам Huawei запретили общаться с американцами

Ситуация вокруг Huawei и США становится всё более более сложной. По сообщению издания Financial Times, руководство Huawei потребовало от китайских сотрудников прекратить технические встречи с их американскими партнёрами.

Также компания выслала в США американцев, которые были заняты в исследованиях и разработках в штаб-квартире компании в Шэньчжэне.

Журналисты получили сведения от одного из топ-менеджеров компании. Такой шаг предпринят в ответ на жёсткие санкции, введённые американцами в отношении Huawei.

Как отметило Financial Times, компания также контролирует работников в штаб-квартире, у которых имеются зарубежные посетители. Подобные беседы не могут затрагивать темы, связанные с технологиями.