Сотрудникам «Ростеха» запретили использовать iPhone для работы

Госкорпорация «Ростех» приняла решение запретить использование iPhone в служебных целях для всех своих сотрудников, включая организации, входящие в корпорацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Представители пресс-службы подтвердили, что полный запрет на использование техники американского производителя будет действовать во всех организациях, входящих в «Ростех». Это решение вступит в силу с 17 июля.

Информация о запрете использования iPhone на рабочих местах также поступила от Минпромторга РФ. Первый замминистра Василий Осьмаков сообщил, что сотрудникам министерства будет запрещено использовать устройства Apple для рабочей переписки с 17 июля.