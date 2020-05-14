Сотрудникам Сбербанка предложат протестировать вакцину от коронавируса на себе

Так, например, в письме говорится, что те работники Сбербанка, который хотят стать добровольцами, обязаны уведомить о своем решении и согласии помощника зампредправления банка. Судя по всему, именно он занимается курированием медицинской отрасли внутри компании. При этом все те, кто хотел бы испытать действие вакцины на себе, обязаны изучить список требований, предъявляемых к здоровью и противопоказания — в противном случае им будет отказано в участии в тестировании.

Напомним, что чуть ранее Сбербанк направил около 3 млрд рублей на создание лекарственных препаратов против коронавируса.