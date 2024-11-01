Наука и технологии
Опубликовано 01 ноября 2024, 19:30
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Сотрудники Amazon написали письмо с критикой работы в офисе

Не хотят возвращаться в офис
После оглашения правил работы, запрещающих удалённую работу, генеральному директору Amazon Web Services (AWS) Мэтту Гарману написали открытое 500 сотрудников компании. Люди недовольны новыми принципами организации труда и не понимают, что мешает сохранить «удалёнку».
Сотрудники Amazon написали письмо с критикой работы в офисе
© Dylan Gillis / Unsplash

Аргументы в пользу того, что удалённая работа подрывает корпоративную культуру компании, по словам подписантов, «не отражают реальность», впрочем, как и все приведённые в пользу правил доводы. В Amazon, как пишут сотрудники, всегда опирались на конкретные данные, но сейчас глава подразделения апеллирует только к абстракциям.

Авторы письма недоумевают, почему глава компании позволяет себе говорить бессмысленные вещи вроде «Мы верим» и «Я чувствую» в качестве доказательств большей продуктивности офисной работы по сравнению с удалённой. Вместо того, чтобы опираться на цифры, что всегда и было настоящей культурой Amazon, Гарман говорит, что в офисе сотрудники смогут лучше общаться, а продуктивность вернётся на допандемийный уровень.

В качестве контраргументов сотрудники утверждают, что во время ковида ничто не мешало нормально общаться людям из разных регионов с различными часовыми поясами, сохранять высокую эффективность и генерировать успешные идеи.

«Либо вам не хватило данных, которые подтверждают вашу позицию, либо вы проигнорировали те, что её опровергают», — открыто говорят сотрудники о несогласии с руководством.

Ранее Гарман предлагал несогласным с новыми правилами, которые вступят в силу в 2025 году, переходить на работу в другие компании.

Источник:Insider
Автор:Андрей Кадуков
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