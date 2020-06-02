Сотрудники Facebook устроили онлайн-забастовку

Так, в распоряжении СМИ оказалась достаточно интересная переписка, в которой фигурируют размышления работников крупнейшей соцсети в мире касательно ситуации в целом: ”Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию”, — отметил один из сотрудников компании Цукерберга. Помимо этого стало известно, что члены команды “главной” соцсети планеты одновременно попросили однодневный отпуск, создав таким образом своеобразную онлайн версию забастовки.

В свою очередь сам основатель Facebook по поводу своего отказа удалять сообщения Трампа заявил следующее: по его словам, администрация Facebook, как и Twitter, не сумела обнаружить в тексте действующего президента США каких-либо нарушений, даже несмотря на то, что там было сказано о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где проходят акции протеста после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.