Сотрудники Facebook выкупили рекламный стенд, чтобы пожаловаться на зарплату. Меньше всего платят украинцам и испанцам

Издание The Verge отмечает, что самые большие проблемы с зарплатой у модераторов, которые говорят на украинском и испанском языках. Они имеют самый маленький заработок. При этом никому из них не выдаётся премия в $2 за двуязычие, а во многих городах зарплата ниже прожиточного минимума.

Речь идёт не столько о Facebook, сколько о компании Accenture, которая нанимает для соцсети модераторов. По данным источника, Accenture постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы.

Также отмечается, что Accenture заставляет модераторов работать с материалами, в которых содержится насилие, сексуальный контент и язык вражды. А вместо психологической помощи устраивает бесполезные тренинги.

Главные претензии модераторов адресованы гендиректору Accenture Джули Свит, и посвящён рекламный баннер требованиям прекратить эксплуатировать своих сотрудников и заплатить деньги — почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50, но сотрудники этих денег не видят.

На баннере написано: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Измените ситуацию». Билборд появился в Бетесде, штат Мэриленд, где живёт Свит, а затем отправится в Вашингтон.