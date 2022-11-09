Сотрудники Google: компания работает над новым секретным устройством

Речь идёт о совместной разработке с подразделением Fitbit. Вместе компании разрабатывают носимое устройство для детей возрастом до 13 лет. Проект получил кодовое название «Проект Одиннадцать».

Сообщается, что одной из ключевых причин создания новинки является попытка Google сформировать у ребёнка здоровые отношения со смартфоном и социальными сетями. При этом IT-гигант преследует и свои интересы.

Всё дело в том, что Google очень сильно отстаёт от Apple в сфере носимой электроники. На долю купертиновцев уже сейчас приходится 30% мировых поставок.

В то же время журналисты ранее писали, что американские родители всё чаще стали покупать детям старше пяти лет их первые Apple Watch. А затем, когда они становятся старше, им же покупается iPhone в качестве первого смартфона. Таким образом дети с самого раннего возраста становятся активными адептами Apple.

Возможно, выпуск смарт-часов для детей поможет Google разорвать этот порочный круг.