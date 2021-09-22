Сотрудники Google высмеяли сотрудничество компании с российскими властями

Теперь же появилась информация, что ряд сотрудников поискового гиганта выступила с критикой подобного решения своего работодателя. Как пишет Bloomberg, на эту тему на внутренних форумах компании проводятся полноценные дискуссии.

Вместе с этим своё недовольство работники Google высказывают и при помощи картинок. Через них они иронически обыгрывают новые корпоративные принципы IT-корпорации. Так, на одном из опубликованных изображений можно увидеть мужчину, читающего журнал с подписью: «Путин для пользователя превыше всего».

Таким образом сотрудники поискового гиганта отсылаются к публично позиционируемым ценностям компании — «интересы пользователей превыше всего».

С подобной критикой выступил и бывший руководитель отдела политики Google в области свободы слова в Европе Уильям Эчиксон. По его словам, возможно, в компании уже нет прежнего идеализма в данном вопросе.