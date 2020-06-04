Сотрудники крупной сети магазинов призвали отказаться от использования ИИ из-за его неэффективности перед ворами

Речь идет о разработке компании Everseen, которую руководство Walmart начала применять в своих торговых точках еще в 2017 году. По словам работников компании, искусственный интеллект, призванный пресекать воровство, показывает себя далеко не с лучшей стороны: так, он довольно-таки часто ошибочно определяет обычное поведение как воровство, при этом зачастую он также не в состоянии остановить фактические случаи воровства. Среди работников Walmart даже используется шутливое прозвище для ИИ — Neverseen.

”Этот ИИ похож на фальшивку. Он нужен только для иллюзии защищенности, хотя на самом деле ничем нам не помогает”, — заявил в анонимной беседе один из сотрудников сети.