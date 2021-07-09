Сотрудники Microsoft получат более 100 тыс рублей премии за работу в пандемию

Наука и технологии
Сегодня в 10:46
Сотрудники Microsoft получат более 100 тыс рублей премии за работу в пандемиюНо есть во всём этом одно «но»
В сети появилась информация о планах руководства Microsoft наградить своих сотрудников, работавших в период пандемии COVID-19. Каждому такому работнику ниже уровня вице-президента будет положена премия в 1500 долларов (более 100 тыс рублей).
Всего на эти цели IT-гигант намерен выделить 200 млн долларов, пишет CNBC. При этом есть у выплат и ограничения. Так, например, на них не смогут претендовать сотрудники дочерних компаний Microsoft. В их числе оказались те, кто работают в GitHub, LinkedIn, и Zenimax (Bethesda, id Software).
Сама премия будет выплачена в период с июля по август. Она станет дополнением к пяти дополнительным оплачиваемым выходным дням, которые редмондцы уже предоставили своим работникам.