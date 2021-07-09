Сотрудники Microsoft получат более 100 тыс рублей премии за работу в пандемию

Всего на эти цели IT-гигант намерен выделить 200 млн долларов, пишет CNBC. При этом есть у выплат и ограничения. Так, например, на них не смогут претендовать сотрудники дочерних компаний Microsoft. В их числе оказались те, кто работают в GitHub, LinkedIn, и Zenimax (Bethesda, id Software).

Сама премия будет выплачена в период с июля по август. Она станет дополнением к пяти дополнительным оплачиваемым выходным дням, которые редмондцы уже предоставили своим работникам.