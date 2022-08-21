Сотрудники Microsoft пообещали уволиться из-за слабого повышения зарплат

Сегодня в 00:47
1 мин.
Сотрудники Microsoft пообещали уволиться из-за слабого повышения зарплатЛюди оказались недовольны новым уровнем зарплаты
С 1 сентября в Microsoft пообещали поднять зарплаты на 5-10% от текущего оклада. Но многие сотрудники оказались недовольны таким уровнем оплаты, поэтому решили уволиться.
Как отмечают сами сотрудники, новые выплаты начнут начислять с 15 сентября, но многие к тому моменту уже уволятся.
О таких настроениях свидетельствует и ежегодный внутренний опрос об удовлетворённости заработком: в прошлом году число довольных зарплатой составляло 73%, в этом — 66%.
«У Microsoft есть негласное правило: если вы хотите получить то, что заслуживаете, вы должны уволиться и снова вернуться. И это только усугубило текучку», — сообщил один из сотрудников компании.