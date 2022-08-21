Сотрудники Microsoft пообещали уволиться из-за слабого повышения зарплат

Как отмечают сами сотрудники, новые выплаты начнут начислять с 15 сентября, но многие к тому моменту уже уволятся.

О таких настроениях свидетельствует и ежегодный внутренний опрос об удовлетворённости заработком: в прошлом году число довольных зарплатой составляло 73%, в этом — 66%.

«У Microsoft есть негласное правило: если вы хотите получить то, что заслуживаете, вы должны уволиться и снова вернуться. И это только усугубило текучку», — сообщил один из сотрудников компании.