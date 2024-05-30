Сотрудники Samsung Electronics впервые объявили забастовку

Опубликовано 30 мая 2024, 09:00
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Сотрудники Samsung Electronics впервые объявили забастовкуИз-за разногласия по поводу заработной платы
Сотрудники южнокорейского гиганта Samsung Electronics впервые объявили забастовку. Это может повлиять на мировые поставки полупроводников. Профсоюз, представляющий более 28 тысяч работников (20% от общей численности), намерен использовать ежегодные отпуска для однодневной забастовки 7 июня.
Причиной недовольства стали разногласия по поводу заработной платы и премий. Переговоры между руководством и профсоюзом продолжаются с января, но пока не привели к соглашению. Если забастовка состоится, это станет первым подобным случаем в истории компании. Ранее Samsung Electronics активно боролась с профсоюзным движением.
Аналитики считают, что забастовка может серьезно повлиять на работу компании, особенно в условиях быстрого развития рынка полупроводников. Полупроводники являются жизненно важной частью современной техники, от бытовых приборов до автомобилей. Забастовка может нарушить работу производственных цепочек и привести к дефициту чипов.