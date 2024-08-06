Сотрудники Samsung завершили месячную забастовку. Они так ничего и не добились

За три дня обсуждений стороны не смогли прийти к соглашению. Сотрудники требовали повышения зарплаты на 5.6 %, но руководство компании предложило лишь 5.1 % и дополнительные привилегии на внутренней торговой платформе.

Забастовка оказалась неэффективной и негативно отразилась на финансовом состоянии участников, что подтолкнуло профсоюз к смене стратегии.

Потери сотрудников от забастовки составили от $3000 до $3700 на человека, в зависимости от должности. В ответ на это, профсоюз решил перейти к кратковременным забастовкам, которые будут менее затратными для работников.

Напомним, что эта забастовка стала первой полномасштабной акцией протеста в истории Samsung Electronics.

Работники настаивали на повышении заработной платы, улучшении условий труда и отдыха, а также введении новых льгот. Хотя текущая забастовка не принесла ожидаемых результатов, профсоюз продолжит бороться за права сотрудников, используя новые подходы.