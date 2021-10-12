Сотрудники СМИ, признанного иноагентом, создали новое СМИ

Об этом рассказал портал VC со ссылкой на Telegram-канал нового издания VPost. Издание VTimes писало на социально значимые темы: о финансах, экономике, здоровье и т.п. Причиной закрытия стало внесение Минюстом России в реестр «иностранных агентов» администратора доменного имени сайта VTimes.io фонда Stichting 2 Oktobe, зарегистрированного в Нидерландах. О том, что издание закроется, команда объявила 12 июля, обещая создать новое СМИ. По сообщениям, Vpost тоже будет писать о деньгах в социально значимом контексте.

Как отмечается, VPost пока будет работать в соцсетях, но в скором времени появится сайт. Также команда подаёт документы на регистрацию нового СМИ. В новом издании продолжат работать редакторы и команда Vtimes — бывшие журналисты газеты «Ведомости».