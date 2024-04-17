Сотрудники Tesla не знали о своем увольнении вплоть до попытки попасть на работу

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили Business Insider, что охрана на некоторых заводах Tesla начала сканировать пропуска сотрудников, выходящих из шаттлов, курсирующих между парковками и производственными помещениями.

Те, у кого пропуски не сработали, были уволены.

В других случаях сотрудники Tesla во Фримонте, штат Калифорния, были проинформированы охраной, что их пропуски недействительны, что означает их увольнение.

Хотя увольнения без предупреждения не являются чем-то неслыханным в технологической отрасли, такой подход к увольнению сотрудников вызвал у многих шок и обиду.

Некоторые из уволенных работников, особенно те, кто является родителями с маленькими детьми, выразили разочарование отсутствием предупреждения и поддержки со стороны компании.