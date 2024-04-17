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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 07:31
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Сотрудники Tesla не знали о своем увольнении вплоть до попытки попасть на работу

Илон Маск, ну что началось-то?
Сотни сотрудников Tesla по всему миру были уволены в понедельник утром, узнав об этом, когда им не удалось пройти через пропускные пункты.
Сотрудники Tesla не знали о своем увольнении вплоть до попытки попасть на работу
© Ferra.ru

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили Business Insider, что охрана на некоторых заводах Tesla начала сканировать пропуска сотрудников, выходящих из шаттлов, курсирующих между парковками и производственными помещениями.

Те, у кого пропуски не сработали, были уволены.

В других случаях сотрудники Tesla во Фримонте, штат Калифорния, были проинформированы охраной, что их пропуски недействительны, что означает их увольнение.

Хотя увольнения без предупреждения не являются чем-то неслыханным в технологической отрасли, такой подход к увольнению сотрудников вызвал у многих шок и обиду.

Некоторые из уволенных работников, особенно те, кто является родителями с маленькими детьми, выразили разочарование отсутствием предупреждения и поддержки со стороны компании.

Источник:Futurism
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Илон Маск
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#TESLA