Сотрудники Tesla не знали о своем увольнении вплоть до попытки попасть на работу

Сотрудники Tesla не знали о своем увольнении вплоть до попытки попасть на работуИлон Маск, ну что началось-то?
Источники, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили Business Insider, что охрана на некоторых заводах Tesla начала сканировать пропуска сотрудников, выходящих из шаттлов, курсирующих между парковками и производственными помещениями.
Те, у кого пропуски не сработали, были уволены.
В других случаях сотрудники Tesla во Фримонте, штат Калифорния, были проинформированы охраной, что их пропуски недействительны, что означает их увольнение.
Хотя увольнения без предупреждения не являются чем-то неслыханным в технологической отрасли, такой подход к увольнению сотрудников вызвал у многих шок и обиду.
Некоторые из уволенных работников, особенно те, кто является родителями с маленькими детьми, выразили разочарование отсутствием предупреждения и поддержки со стороны компании.