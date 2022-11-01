Сотрудники Twitter пожаловались, что начали больше работать, выполняя прихоти Маска

Сотрудники, по большей части разработчики, жалуются, что начали работать по 12 часов в сутки, чтобы успеть выполнить задачи нового руководства к 7 ноября. К этому времени они должны представить Маску готовый продукт: заменить текущую подписку Twitter Blue за $5 в месяц на полноценный подписной план для верифицированных аккаунтов за $20 в месяц.

Маск хочет добиться того, чтобы верифицированные на площадке аккаунты оплачивали обязательную ежемесячную подписку. В противном случае соцсеть отзовёт их статус. Те аккаунты, которые уже верифицированы, получили 90 дней на оформление такой подписки.

Если разработчики не смогут выполнить задачу и сорвут дедлайн, сразу будут уволены. В связи с этим сотрудники начали жаловаться, что им пришлось отказаться от общения в соцсетях в рабочее время, чтобы успеть выполнить работу в срок.

Известно, что Маск дал указание юристам и руководителям неэффективных подразделений подготовить списки на увольнение.