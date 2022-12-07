Сотрудники Twitter, согласившиеся «работать на износ», смогут спать в офисе

В этих комнатах находятся конструкции, состоящие из кровати и тумбочки с лампой, рядом стоят офисные кресла. Вероятно, это нужно, чтобы была возможность переночевать в случае необходимости.

Сотрудники не знают, зачем конкретно нужны эти спальные места, но, скорее всего, это ответ компании на их согласие работать на износ, о чём Илон Маск предупреждал, когда предлагал или «хардкорно» работать, или уволиться.