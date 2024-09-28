Сотрудники Ubisoft объявят забастовку из-за требований работы в офисе

Опубликовано 28 сентября 2024, 05:151 мин.
Сотрудники Ubisoft объявят забастовку из-за требований работы в офисеОзвучены и обычные требования
Местный профсоюз призвал сотрудников французских офисов Ubisoft к забастовке на три дня в октябре в связи с глобальным мандатом компании на возвращение в офис.
Профсоюз STJV заявил, что решение о возвращении в офис было принято без представительства сотрудников и не сопровождалось весомыми обоснованиями. В профсоюзе заявили, что многие сотрудники построили свою жизнь в условиях удалённой работы, не мешающей рабочим процессам, и поэтому не могут вернуться к прежним условиям, тем более сиюминутно.
В своём заявлении профсоюз требует официальное соглашение об удалённой работе, повышение зарплат для компенсации снижения уровня жизни и возобновление «настоящего социального диалога». STJV призывает всех сотрудников французских офисов провести забастовку с 15 по 17 октября.