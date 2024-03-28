Сотрудников «Аэрофлота» переведут на российские планшеты Fplus

Российская авиакомпания «Аэрофлот» переходит на российские планшеты от компании Fplus. Вместо iPad авиакомпания будет использовать российские устройства, работающие на операционной системе «Аврора». Всего планируется приобрести 16 тысяч планшетов Fplus для сотрудников и бортпроводников.

Согласно представителям, «Аэрофлот» заключил контракт на 11,5 тысячи планшетов, а производитель Fplus выиграл конкурс на поставку планшетов в конце 2023 года. Цены на устройства не разглашаются, но из максимальной суммы контракта можно сделать вывод, что стоимость одного планшета может превышать 50 тысяч рублей. Представитель Fplus также уточнил, что компания самостоятельно разрабатывает приложения под ОС «Аэрофлот».