Сотрудников "Аэрофлота" подозревают в контрабанде техники Apple

На сайте(https://lenta.ru/news/2020/10/20/contrabanda/0 прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк говорится о том, что из 10 обвиненных восемь было задержано, тогда как двое - в бегах. ”Предполагается, что обвиняемые были частью международной контрабандистской группы, которая использовала людей здесь и в России для обхода законов США об экспорте и иных регулирующих мер”, — рассказал прокурор Сет Дюшарм.

Сообщается, что сотрудники "Аэрофлота" могли скупать в США технику, а курьеры, выдавая себя за пассажирова, занимались перевозкой наличных средств. Причем скупались, согласно опубликованным данным, и краденные устройства. В ходе обыска у обвиняемых нашли более 600 тысяч долларов наличными и ряд техники. Суд должен пройти уже сегодня.