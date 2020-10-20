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Сотрудников "Аэрофлота" подозревают в контрабанде техники Apple
Власти США обвинили 10 сотрудников компании
Стало известно, что сотрудников отечественной авиакомпании "Аэрофлот" подозревают в контрабанде техники Apple. Власти США считают виновными в контрабанде продукции американской компании на общую сумму более чем 50 миллионов долларов порядка 10 сотрудников компании.
На сайте(https://lenta.ru/news/2020/10/20/contrabanda/0 прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк говорится о том, что из 10 обвиненных восемь было задержано, тогда как двое - в бегах. ”Предполагается, что обвиняемые были частью международной контрабандистской группы, которая использовала людей здесь и в России для обхода законов США об экспорте и иных регулирующих мер”, — рассказал прокурор Сет Дюшарм.
Сообщается, что сотрудники "Аэрофлота" могли скупать в США технику, а курьеры, выдавая себя за пассажирова, занимались перевозкой наличных средств. Причем скупались, согласно опубликованным данным, и краденные устройства. В ходе обыска у обвиняемых нашли более 600 тысяч долларов наличными и ряд техники. Суд должен пройти уже сегодня.