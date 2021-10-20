Сотрудников белорусского оператора связи арестовали за «слив» личных данных омоновцев Telegram-каналам

По сообщениям Следственного комитета Белоруссии, 24-летний специалист по продажам и 35-летний «инженер электросвязи данной организации воодушевились призывами деструктивных телеграм-каналов и, поверив в свою безнаказанность и анонимность, передавали для использования в деструктивных телеграмм-каналах персональные и иные личные данные клиентов, к которым имели доступ». Отмечается, что эти работники «Белтелекома» неоднократно выходили на контакт с администраторами каналов по собственной инициативе. В итоге их обвиняют по 8 «тяжёлым» статьям УК РБ.

По информации источника, они передали персональную информацию 150 сотрудников правоохранительных органов, судей, журналистов и общественных деятелей для дальнейшего поиска и компрометации этих людей. В тексте СК также есть формулировка: «Если надо, то я могу пробить и родственников», которая говорит сама за себя.

Также отмечено, что подозреваемые заработали за свою деятельность $300 в криптовалюте. Все материалы дела переданы в суд.