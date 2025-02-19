Сотрудников по ИИ в Google незаконно заставили молчать о зарплате

По данным AWU, дочерняя компания Hitachi — GlobalLogic — управляет группой из 1 800 работников, занимающихся разметкой и обучением ИИ-моделей для Google. В жалобе указано, что компания ввела политику, запрещающую обсуждать зарплаты на внутренних форумах, но при этом разрешила другие нерабочие темы. Причиной такого запрета стал сотрудник Рикардо Леварио, который начал обсуждать вопрос оплаты труда. Вскоре после этого его уволили, что, по мнению профсоюза, оказало сдерживающий эффект на других работников.

Google дистанцировалась от конфликта, заявив, что сотрудники являются работниками Hitachi, и именно она отвечает за их условия труда. В самой GlobalLogic комментариев пока не дали.

Леварио работал руководителем команды «супер-оценщиков» Google AI. В январе он провел опрос среди коллег о зарплатах и условиях труда, после чего компания ввела новый запрет на такие обсуждения. Также руководство GlobalLogic удалило посты сотрудников на эту тему и провело собрание, где призвало работников не поднимать «негативные» темы. Через неделю после этого Леварио уволили.

В аудиозаписи, представленной AWU, менеджер GlobalLogic призывает сотрудников публиковать мемы и шутки, но избегать обсуждений зарплат и отпусков, так как это «неуместно для рабочих чатов».

Согласно законам США, работники имеют право обсуждать условия труда и коллективно защищать свои интересы, даже если они не состоят в профсоюзе.