Сотрудников российского университета обвинили в получении взяток биткоинами

Отмечается, что председатель диссертационного совета получила384 тысячи рублей за то, что должна была вместе с коллегами вынести только положительное решение при присуждении учёной степени. Также источник отмечает, что ситуация с взятками складывалась ещё с 2020 года, когда главный фигурант дела Елена Леванова, получила 50 тысяч рублей за посредничество с неким лицами в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования о положительном решении при присуждении учёной степени. Но, по версии следствия, делать это она не собиралась, поэтому её подозревают ещё и в мошенничестве.

Отмечается, что взятки брались также в биткоинах на анонимные кошельки фигурантов дела.