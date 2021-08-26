Сотрудников российского университета обвинили в получении взяток биткоинами

Наука и технологии
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Сотрудников российского университета обвинили в получении взяток биткоинамиТак утверждает следствие
Как стало известно, на нескольких преподавателей Московского педагогического государственного университета завели уголовное дело о получении взятки за положительное решение при присуждении учёной степени. Фигуранты дела обвиняются в получении взяток в биткоинах.
Отмечается, что председатель диссертационного совета получила384 тысячи рублей за то, что должна была вместе с коллегами вынести только положительное решение при присуждении учёной степени. Также источник отмечает, что ситуация с взятками складывалась ещё с 2020 года, когда главный фигурант дела Елена Леванова, получила 50 тысяч рублей за посредничество с неким лицами в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования о положительном решении при присуждении учёной степени. Но, по версии следствия, делать это она не собиралась, поэтому её подозревают ещё и в мошенничестве.
Отмечается, что взятки брались также в биткоинах на анонимные кошельки фигурантов дела.