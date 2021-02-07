Сотрудников Samsung посадили в тюрьму за передачу данных о технологии OLED

Сотрудников обвинили в нарушении закона о защите коммерческой тайны предприятия. Кроме того, представителей компании, получивших от них данные о технологии OLED, также подвергли наказанию: директора посадили на один год, тогда как соучастникам дали два года условно. Саму компанию оштрафовали.

Напомним, что осужденные сотрудники Samsung Display купили долю в сторонней компании, предоставив ей данные о технологии, разработанной южнокорейским гигантом. Речь о технологии, описывающей процесс производства клейкого оптического материала, который эксплуатируется при создании экранов. В ходе расследования выяснилось, что они пытались слить технологию в Китай.