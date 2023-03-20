Совершенно новый дизайн: Huawei раскрыла внешний вид и сроки анонса наушников FreeBuds 5

FreeBuds 5 будут иметь основание, напоминающее каплю воды, что является отличием от цилиндрической формы их предшественников. Представители Huawei утверждают, что новый дизайн отражает аппаратные и внутренние изменения, которые обеспечат лучшую производительность и более длительное время автономной работы наушников.

Ожидается, что новинка станет прямым конкурентом AirPods Pro и Galaxy Buds Pro.