Совет директоров OpenAI «единогласно» отклонил предложение Маска о покупке

Ранее представители OpenAI утверждали, что от Маска не поступало официального предложения, но председатель совета директоров Брет Тейлор подтвердил, что Маск действительно хотел купить компанию «с целью подрыва конкуренции». Он также отметил, что будущие изменения в OpenAI будут направлены на укрепление некоммерческой составляющей и поддержку миссии по созданию ИИ, «приносящего пользу всему человечеству».

Как отмечает портал TechCrunch, отношения Илона Маска и главы OpenAI Сэма Альтмана остаются напряжёнными после ухода первого из компании в 2018 году и запуска конкурирующего проекта xAI в 2023. Причём Маск подал два иска против OpenAI в 2024 году, но отозвал один из них после публикации переписки, «в которой сам признавал, что стартапу нужно финансирование и источник дохода».