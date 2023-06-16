Совет Федерации хочет подключить мелких операторов к «большим» системам защиты

Небольших операторов связи нужно принудить присоединиться к системам блокировки непроверенных звонков от крупных операторов, таких как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Такое заявление сделал Артём Шейкин, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации. Он подчеркнул, что телефонное мошенничество в отношении россиян достигло рекордных 8,6 миллиона попыток в день, в то время как в прошлом году было всего 5 миллионов.

Согласно Шейкину, крупные российские операторы уже имеют свои системы блокировки мошеннических вызовов из-за границы. Государственная система «Антифрод» начнёт работать на полную мощность в марте 2024 года. Однако большой рост преступности за последние месяцы происходит через небольших региональных операторов, у которых нет систем проверки. Чтобы защитить граждан, Шейкин призывает обязать таких операторов присоединиться к системам крупных операторов без дополнительных финансовых затрат.

Зампред Совета также направил обращение заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой продолжить работу по проверке телефонных звонков из-за границы и блокированию непроверенных вызовов для предотвращения преступности и мошенничества с подменными номерами. Он также предложил обсудить возможность остановки передачи данных от операторов связи, не присоединившихся к системам проверки. В целом, Шейкин стремится улучшить защиту граждан от мошеннических звонков и кибератак, особенно с учётом завершения создания системы в первом квартале 2024 года.