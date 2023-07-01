Совет федерации предложил создать страховку для IT

«ОСАГО для IT» — идея страхования компаний от кибератак и утечек данных, которая была рекомендована Минцифре и Центробанку секцией Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Это аналог страховки ОСАГО для автомобилистов, только в данном случае оно поможет защитить компании от финансовых потерь, связанных с киберугрозами. Сенатор Артём Шейкин подчёркивает, что это важная инициатива для улучшения кибербезопасности в России.

Создание такого рынка страхования будет стимулировать компании заботиться о своей информационной безопасности и принимать меры, чтобы снизить риски кибератак. Таким образом, страховые компании могут рассматривать такие компании как менее рискованных клиентов и предлагать им более выгодные условия страхования от киберугроз.

Для успешной реализации этой идеи необходимо разработать чёткие правила и стандарты оценки рисков и определения премий для страховых полисов. Также важен обмен информацией о кибератаках и уязвимостях между организациями и страховыми компаниями. Сенатор считает, что все эти аспекты следует учесть и включить в федеральный закон о страховании киберрисков.

Ранее Артём Шейкин представил законопроект о введении оборотных штрафов для компаний за утечки персональных данных граждан. В соответствии с ним, штрафы могут составлять до 5-10 миллионов рублей или до 3% от оборота компании в случае повторных нарушений. Эти меры призваны повысить ответственность компаний за сохранение персональных данных и способствовать улучшению кибербезопасности в стране.