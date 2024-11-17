Совет по финансовой стабильности похвалил ИИ и призвал ужесточить за ним контроль

Как сообщается в коммюнике СФС, к преимуществам использования и влияния ИИ на финансовый сектор относятся повышение операционной эффективности, персонализация продуктов, улучшение соответствия нормативным требованиям, предоставление расширенной аналитики данных.

Риски: зависимость ИИ от третьих лиц, концентрация поставщиков услуг, риски кибербезопасности, рыночные корреляции, качество данных.

Кроме того, принципиальным ограничением безусловной «свободы» ИИ является высокий риск использования злоумышленниками. Для безопасного использования ИИ в целом и прицельно в сфере финансов СФС порекомендовала устранить все ошибки в данных при разработке нейросетей для финтеха. Регуляторным органам следует усилить работу с частным сектором, а властям необходимо оценить эффективность нормативных рамок в контексте устранения как местных, так и международных уязвимостей этих технологий.

«Генеративный искусственный интеллект увеличивает потенциал для мошенничества и дезинформации на финансовых рынках. Неправильно настроенные ИИ-системы, которые не откалиброваны для работы в рамках правовых, нормативных и этических границ, могут быть вовлечены в действия, которое вредят финансовой стабильности», — говорится в документе.