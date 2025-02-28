Советник Европейского Центробанка заявил, что биткоин не годится для госрезерва

Опубликовано 28 февраля 2025, 15:001 мин.
Советник Европейского Центробанка заявил, что биткоин не годится для госрезерваИз-за высокой волатильности и широты для спекуляций
Советник Европейского центрального банка (ЕЦБ) Юрген Шааф выразил мнение, что биткоин не подходит для национальных государственных резервов из-за его высокой волатильности, отсутствия реальной экономической ценности и подверженности манипуляциям.
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Шааф утверждает, что BTC не укрепляет стабильность валюты, а лишь способствует спекуляциям и «перераспределению богатств». Экономист также отвергает идею добавления центральными банками других цифровых активов в свои резервы, считая это ещё более рискованным решением.
Высказывания советника ЕЦБ прозвучали «в период значительной волатильности на рынке, когда стоимость биткоина приблизилась к отметке $86 000», а ежедневный отток средств из некогда распиаренной BTC-ETF превысил $1 млрд.
Как отмечает портал ForkLog, позиция Шаафа подчёркивает проблемы и оговорки, связанные с криптовалютами как потенциальным классом активов для национальных резервов.