Советник Европейского Центробанка заявил, что биткоин не годится для госрезерва

Шааф утверждает, что BTC не укрепляет стабильность валюты, а лишь способствует спекуляциям и «перераспределению богатств». Экономист также отвергает идею добавления центральными банками других цифровых активов в свои резервы, считая это ещё более рискованным решением.

Высказывания советника ЕЦБ прозвучали «в период значительной волатильности на рынке, когда стоимость биткоина приблизилась к отметке $86 000», а ежедневный отток средств из некогда распиаренной BTC-ETF превысил $1 млрд.

Как отмечает портал ForkLog, позиция Шаафа подчёркивает проблемы и оговорки, связанные с криптовалютами как потенциальным классом активов для национальных резервов.