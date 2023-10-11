Советские среднекалиберные пушки оказались эффективным оружием в зоне СВО

13:43, 11 октября 2023
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Советские среднекалиберные пушки оказались эффективным оружием в зоне СВОНа это жалуются солдаты ВСУ
Издание Business Insider сообщило о сложностях ВСУ в противостоянии с российской армией. Украинские военные сетуют, что тяжёлый урон им наносят автоматические скорострельные пушки 2А42, установленные на российских БМП.
Это орудия среднего калибра, разработанные ещё при СССР. Они эффективны для подавления пехоты противника и даже могут поражать танки.
Эти пушки всерьёз травмируют живую силу ВСУ, нанося тяжёлые увечья.