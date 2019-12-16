Советский бомбардировщик времен Великой отечественный войны подняли со дна Черного моря

Что интересно, данная находка была обнаружена на заметно большой глубине — около ста метров. При этом части самолета расчистили от ила, после чего полноценно обследовали с целью выяснить, существует ли вариант безопасного подъема. После того, как специалисты убедились в реальности реализации подобного сценария, части самолета закрепили на тросах и подняли при помощи специальной техники.

Напомним, что обнаруженный исследователями бомбардировщик Пе-2 является двухмоторным самолетом, являвшимся основным представителем своего класса в руках советской армии во времена Великой Отечественной Войны. Благодаря своей способности развивать большую скорость, самолет было возможно использовать в дневное время суток.