Наука и технологии
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Советский бомбардировщик времен Великой отечественный войны подняли со дна Черного моря
Причем глубина, на которой находился самолет все это время, составила 100 метров!
В сети появилось видео с тем, как специалисты экспедиции подводных работ особого назначения поднимают советский бомбардировщик со дна Черного моря. Так, в ролике явно видно, как на поверхность удалось вытащить внушительный фрагмент носовой части самолета, а также целых два двигателя.
Что интересно, данная находка была обнаружена на заметно большой глубине — около ста метров. При этом части самолета расчистили от ила, после чего полноценно обследовали с целью выяснить, существует ли вариант безопасного подъема. После того, как специалисты убедились в реальности реализации подобного сценария, части самолета закрепили на тросах и подняли при помощи специальной техники.
Напомним, что обнаруженный исследователями бомбардировщик Пе-2 является двухмоторным самолетом, являвшимся основным представителем своего класса в руках советской армии во времена Великой Отечественной Войны. Благодаря своей способности развивать большую скорость, самолет было возможно использовать в дневное время суток.