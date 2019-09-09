Американский истребитель был создан как результативная боевая машина, способная максимально точно свергать вражеские цели. Но Raptor не оправдал ожиданий, затраты на производство и обслуживание обходятся дороже допустимых норм, что делает его экономически невыгодным. Также, нужно отметить, что F-22 нуждается в совершенной взлетной полосе и ведет себя неустойчиво во время неблагоприятных метеоусловий. А поскольку BBC США испытывает нехватку дорогих запасных деталей, большую часть времени истребитель проводит в на земле.

МиГ-21, в свою очередь, не требует больших затрат на производстве, легок в обслуживании, неприхотлив. Его можно часто использовать, без необходимости сложного ремонта и профилактики.

“Хоть F-22 в сотни раз дороже, чем МиГ, в реальности, он менее эффективный. Пока российский самолет будет успешно выполнять свои задачи, Raptor будет простаивать неделями на земле”, - говорят эксперты Free News из Америки.

Примечательно, что МиГ-21 был разработан еще в 1949 году, а выпускался массово с 1959 по 1985, но все еще может конкурировать с современными моделями.