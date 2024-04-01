Совместимость с российскими ОС сделают обязательным требованием

Российские разработчики мобильных операционных систем обсуждают с Минцифры возможность требования совместимости мобильных программ с отечественными ОС для включения в реестр. Это даст преимущества на госзакупках и налоговые льготы. Крупный игрок в этом поле, «Ростелеком», заинтересован в реализации этой инициативы, так как контролирует разработчика ОС «Аврора».

Обсуждение ведётся с участием различных сторон, включая венчурный фонд «Стриго Кэпитал» и разработчиков программного обеспечения. Однако, на данный момент введение требований к мобильным ОС в реестр не планируется. Возникают вопросы о том, какие системы можно считать мобильными, и какие критерии использовать для их определения.

Отраслевые представители обсуждают возможность определения доверенности мобильных ОС для использования в госсекторе. Это может включать исключение систем на базе AOSP. На текущий момент точное количество мобильных продуктов в реестре неизвестно, но включение в него даёт разработчикам налоговые преимущества, хотя спрос на такие продукты в госсекторе ограничен.