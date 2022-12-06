Совместная лунная станция России и Китая стала ещё на шаг ближе к реальности

Напомним, что МНЛС представляет из себя комплекс экспериментально-исследовательских средств. Их планируется развернуть как на поверхности Луны, так и на орбите.

Ожидается, что станция будет развёрнута в период с 2025 по 2035 годы в два этапа. На первом (2026 - 2030 гг) состоится начало непосредственно строительства, а на втором (2030 - 2035 гг) должны быть возведены основные объекты станции.