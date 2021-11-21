Совместные учения России и Китая напугали Японию

По словам министра иностранных дел страны Ёсимасы Хаяси, воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, проведённое военной авиацией двух стран, вызывает обеспокоенность возможной угрозой региональной безопасности.

Стоит отметить, что в рамках учений не было нарушения воздушных границ Японии.

Ранее о своём беспокойстве в связи с военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружения с искусственным интеллектом высказали представители Европарламента. Европейские чиновники выразили уверенность в том, что в процессе подобных разработок всячески игнорируются возможные риски для всего человечества.