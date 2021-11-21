Совместные учения России и Китая напугали Японию

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Совместные учения России и Китая напугали ЯпониюНесмотря на ненарушение границ страны
В конце октября прошли совместные военные учения России и Китая. И вот, наконец-то, о них высказались представители Японии.
По словам министра иностранных дел страны Ёсимасы Хаяси, воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, проведённое военной авиацией двух стран, вызывает обеспокоенность возможной угрозой региональной безопасности.
Стоит отметить, что в рамках учений не было нарушения воздушных границ Японии.
Ранее о своём беспокойстве в связи с военными исследованиями и технологическими разработками России и Китая в сфере вооружения с искусственным интеллектом высказали представители Европарламента. Европейские чиновники выразили уверенность в том, что в процессе подобных разработок всячески игнорируются возможные риски для всего человечества.
Источник: ТАСС