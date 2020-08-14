Современные сотовые вышки оказались беззащитны перед хакерскими атаками

Согласно данным, опубликованным экспертами, они сумели “подслушатЬ” разговоры абонентов сотовой связи, используя для этих целей базовые станции операторов и собственную методику расшифровки содержания телефонных разговоров. Речь идет о звонках, совершенных посредством VoLTE - именно данная технология оказалась крайне уязвима перед взломом.

По словам исследователей, для того, чтобы прослушать следующий разговор абонента, хакер должен позвонить жертве, после чего максимально долго поддерживать разговор на линии. Так, пять минут разговора с хакером позволят ему в дальнейшем прослушать около пяти минут следующего разговора абонента, используя дыру в безопасности вышек и технологии VoLTE. При этом немецкие специалисты также отметили, что открытые ими уязвимости можно использовать при проектировании защиты мобильных сетей пятого поколения 5G.