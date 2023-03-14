Современные знания об иммунитете подвергли сомнениям

Так, ранее считалось, что антигены должны связываться с рецепторами В-клеток на её поверхности, чтобы произошла их активация. Но свежие исследования продемонстрировали, что даже антигены, которые могут одновременно связываться только с одним рецептором, могут активировать В-клетки.

Данное открытие имеет важное значение для разработки вакцин, поскольку позволит учёным лучше понять, как иммунная система реагирует на патогены и как повысить эффективность вакцин.

Сообщается, что учёные, поняв механизм активации В-клетки, смогут разработать новые препараты, которые будут лучше защищать от инфекционных заболеваний. Также это открытие может помочь в разработке новых методов лечения аутоиммунных заболеваний и аллергии, которые вызываются чрезмерно активным иммунным ответом.