Совсем как iPhone 13: раскрыт дизайн новых «умных» часов Apple Watch Series 8

И если верить сразу нескольким источникам, в 2022 году Apple всё же изменит то, как будут выглядеть Apple Watch. Восьмое поколение устройства получит тот самый дизайн, о котором говорили слухи ещё в 2021-м.

Новые часы компании будут иметь более прямые грани, тем самым напоминая iPhone 12 и 13. Напомним также, что устройству приписывают множество новых функций. Главная — появление встроенного термометра для измерения температуры тела.