Совсем как iPhone 13: раскрыт дизайн новых «умных» часов Apple Watch Series 8

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Совсем как iPhone 13: раскрыт дизайн новых «умных» часов Apple Watch Series 8Неужели мы всё же дождёмся редизайна?
Ближе к осенней презентации Apple в 2021 году, в Сети всплывали слухи о новом дизайне Apple Watch. Якобы смарт-часы компании получат совершенно новый внешний вид, больше напоминающий устройства линейки iPhone 12.
Но по итогу всё оказалось куда прозаичнее — купертиновцы обновили свои «умные» часы, оставив прежний дизайн.
И вот, грядёт очередная презентация по случаю анонса iPhone 14. И, как это чаще всего бывает, интернет-инсайдеры активируются, делясь сведениями как о самом смартфоне, так и о сопутствующих релизах.
И если верить сразу нескольким источникам, в 2022 году Apple всё же изменит то, как будут выглядеть Apple Watch. Восьмое поколение устройства получит тот самый дизайн, о котором говорили слухи ещё в 2021-м.
Новые часы компании будут иметь более прямые грани, тем самым напоминая iPhone 12 и 13. Напомним также, что устройству приписывают множество новых функций. Главная — появление встроенного термометра для измерения температуры тела.