Наука и технологии
Сегодня в 09:25
"Совы" оказались менее продуктивными, чем "жаворонки"
Они также больше подвержены проблемам со здоровьем
Издание Occupational & Environmental Medicine поделилось результатами исследования финских ученых, в рамках которого выяснилось, что “совы” менее продуктивны, чем “жаворонки”. Более того, оказалось, что они больше подвержены проблемам со здоровьем.
Исследователи взяли за основу работу Northern Finlan.d Birth Cohort 1966 года, в которой анализировались 12 058 детей, родившихся в 1966 году. Впоследствии, когда участникам исследования исполнилось 46 лет, с ними побеседовали на тему их трудовой жизни, здоровья и характере сна.
Ученые подсчитали, что на долю “жаворонков” пришлось 46% участников, тогда как “совами” были названы 10%. Еще 44% составили люди с промежуточным хронотипом. Было установлено, что люди, относящие себя к “совам”, набирали более низкие баллы по всем переменным, которые связаны со сном и здоровьем. Помимо прочего “совы” к 46 годами становились менее продуктивными. Низкая продуктивность, в свою очередь, повышает вероятность выйти на пенсию ввиду болезни.