«Союз МС-26» установили на стартовый стол для полёта на МКС

На космодроме Байконур готовится к запуску ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» через свой Telegram-канал. Ракета уже установлена в вертикальном положении, и специалисты продолжают подготовку к старту.

Запуск запланирован на 11 сентября в 19:23:20 по московскому времени. «Союз МС-26» предназначен для доставки трёх участников космических экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). В состав экипажа входят россияне Александр Овичнин и Иван Вагнер, а также американец Доналд Петтит.

Цель этой миссии — поддержка работы МКС и дальнейшие исследования в космосе. Ожидается, что «Союз МС-26» станет важным шагом в сотрудничестве между странами в области космических технологий.