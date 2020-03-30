"Союзмультфильм" подготовил серию роликов о правилах безопасности во время пандемии

В роликах известные герои мультфильмов, в числе которых Карлсон, Винни-Пух и многие другие, сообщают о том, что нужно соблюдать меры предосторожности. Так, например в одном из роликов почтальон Печкин рассказал о важности двухнедельного домашнего режима самоизоляции после поездок, тогда как “Мойдодыр” напомнил о необходимости мытья рук. Серия роликов, которая включает 8 эпизодов, была опубликована на официальной странице компании в социальной сети “ВКонтакте”. Посмотреть видеозаписи можно по этой ссылке.

Напомним, что в России на данный момент зарегистрировано 1836 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 66 человек выздоровело, а 9 - умерло.