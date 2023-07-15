«Союзмультфильм» разработает платформу для слабослышащих

Киностудия «Союзмультфильм» работает над созданием платформы, которая поможет слабослышащим общаться.

У нее будет как сайт, так и приложение. Запустить платформу планируют в 2024 году. В настоящее время ведутся съемки материалов для разрабатываемого совместно с лабораторией «Сенсор-тех» приложения, рассказал руководитель студии захвата движения киностудии Сергей Лобанков.

В платформе будут объединены три функции — перевод речи в текст и обратно, онлайн-сервис живого сурдоперевода и виртуальный — с использованием искусственного интеллекта. Также в приложении также будет виртуальный помощник — Даша.