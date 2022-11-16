«Союзмультфильм» сняла анимационный фильм на игровом движке Unreal Engine 5

19:02, 16 ноября 2022
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«Союзмультфильм» сняла анимационный фильм на игровом движке Unreal Engine 5Сейчас режиссёр работает над вторым фильмом, тоже на этом движке
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила анимационную ленту «Формула воды». Особенность работы в том, что она полностью создана на игровом движке Unreal Engine 5.
Дата выхода мультфильма неизвестна. По информации, режиссёр «Формулы воды» Артём Минаков на данный момент снимает новую картину «Чинк: Хвостатый детектив». Этот фильм также разрабатывается на Unreal Engine 5.
Авторы картин отмечают, что благодаря съёмкам на игровом движке, производство картины уменьшается больше чем в два раза.