«Союзмультфильм» сняла анимационный фильм на игровом движке Unreal Engine 5

Дата выхода мультфильма неизвестна. По информации, режиссёр «Формулы воды» Артём Минаков на данный момент снимает новую картину «Чинк: Хвостатый детектив». Этот фильм также разрабатывается на Unreal Engine 5.

Авторы картин отмечают, что благодаря съёмкам на игровом движке, производство картины уменьшается больше чем в два раза.