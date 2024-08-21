Создали энергоэффективный процессор на базе углеродных нанотрубок

Опубликовано 21 августа 2024, 21:54
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Создали энергоэффективный процессор на базе углеродных нанотрубокНа основе 3 000 углеродных нанотранзисторов
Ученые из Пекинского университета разработали первый в мире тензорный процессор (TPU) на основе углеродных нанотрубок, который способен значительно снизить энергопотребление при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).
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В отличие от традиционных кремниевых процессоров, новый TPU использует архитектуру систолической решётки на базе транзисторов с полевым эффектом, сделанных из углеродных нанотрубок. Этот подход позволяет ускорить операции свертки и умножения матриц, что критично для нейронных сетей, при минимальных затратах энергии.
Тензорный процессор, разработанный китайскими учеными, включает 3 000 углеродных нанотранзисторов и может выполнять задачи с точностью до 88%, потребляя всего 295 микроватт. Это делает его самым энергоэффективным среди современных решений для ускорения нейронных сетей.