Создали энергоэффективный процессор на базе углеродных нанотрубок

В отличие от традиционных кремниевых процессоров, новый TPU использует архитектуру систолической решётки на базе транзисторов с полевым эффектом, сделанных из углеродных нанотрубок. Этот подход позволяет ускорить операции свертки и умножения матриц, что критично для нейронных сетей, при минимальных затратах энергии.

Тензорный процессор, разработанный китайскими учеными, включает 3 000 углеродных нанотранзисторов и может выполнять задачи с точностью до 88%, потребляя всего 295 микроватт. Это делает его самым энергоэффективным среди современных решений для ускорения нейронных сетей.