Создали новый метод навигации для роботов

Опубликовано 22 августа 2024, 23:19
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Создали новый метод навигации для роботовВдохновленный мозгом
В робототехнике появилась новая технология, вдохновленная принципами работы мозга. Эта новая методика, представленная в статье «Обзор технологий когнитивной навигации и навигации для мобильных роботов» в журнале Cyborg and Bionic Systems, значительно улучшает способности роботов в восприятии и навигации.
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Инновационные системы навигации, имитирующие нейронные механизмы животных, обеспечивают роботам высокую точность и адаптивность в сложных и неизведанных условиях. Основой технологии является пространственная когнитивность, которая позволяет роботам создавать «когнитивную карту» окружающей среды, подобно нейронным картам в человеческом мозге.
Эти системы устойчивы в динамичных и непредсказуемых средах, таких как зоны бедствия или внеземные поверхности. Они уменьшают потребление энергии и вычислительные нагрузки, улучшая эффективность работы роботов.