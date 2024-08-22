Создали новый метод навигации для роботов

Инновационные системы навигации, имитирующие нейронные механизмы животных, обеспечивают роботам высокую точность и адаптивность в сложных и неизведанных условиях. Основой технологии является пространственная когнитивность, которая позволяет роботам создавать «когнитивную карту» окружающей среды, подобно нейронным картам в человеческом мозге.

Эти системы устойчивы в динамичных и непредсказуемых средах, таких как зоны бедствия или внеземные поверхности. Они уменьшают потребление энергии и вычислительные нагрузки, улучшая эффективность работы роботов.